Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

L'Eredità, "cosa urla?": clamoroso, cosa succede in studio

mercoledì 14 gennaio 2026
L'Eredità, "cosa urla?": clamoroso, cosa succede in studio

1' di lettura

Nuova puntata, sempre la stessa polemica. Accade a L'Eredità in onda mercoledì 14 gennaio. Qui, su Rai 1, c'è anche Loris. Il ragazzo tenta di arrivare alla Ghigliottina finale, ma in molti su X non possono fare a meno di commentare: "Carino Loris eh, ma cosa diavolo ha da urlare?", scrive un utente al quale fanno seguito altri: "Loris sempre più spocchioso e saccente. Un po' più di umiltà non guasterebbe". Ma Loris non è l'unico a finire nel mirino dei telespettatori.

Anche Federico, il campione che arriva al gioco finale con Marco Liorni, è al centro di diverse critiche social. "Federico è antipatico in modo incredibile solo a me? Spero venga eliminato a breve!!!", "Oltre ad essere antipatico è anche vendicativo e cattivo. Te ne devi anná", "La pigliatutto di Federico era facilissima comunque".

In ogni caso il ragazzo non riesce nell'impresa di portarsi a casa i 45mila euro. Le parole di oggi? "CERCARE EURO POLLICE LIBRO PROPRIETÀ". Federico scrive la parola "valore", ma il termine esatto era "passaggio". E in diversi l'hanno azzeccata. Almeno su X, dove si legge: "Bravissimo chi ha scritto passaggio. Buona serata a tutti".

tag
l'eredità

La sparata L'Eredità, la sparata di Marco Liorni scatena i telespettatori: "Per fortuna adesso no"

Insurrezioni L'Eredità, rivolta per Guido Rossa: "Ghigliottina da annullare", caos senza precedenti

L'Eredità L'Eredità, pioggia di critiche contro Paola: "Si capisce tutto". Sui titoli di coda...

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, bordata di Fiorello: "30 euro lordi?", un caso in Rai

Affari Tuoi, bordata di Fiorello: "30 euro lordi?", un caso in Rai

Pier Silvio Berlusconi, il discorso per il compleanno del Tg5

Pier Silvio Berlusconi, il discorso per il compleanno del Tg5

Bianca Berlinguer, clamoroso: a "È sempre CartaBianca" si presenta così

Bianca Berlinguer, clamoroso: a "È sempre CartaBianca" si presenta così

La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

Redazione