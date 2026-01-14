L'Eredità, "cosa urla?": clamoroso, cosa succede in studio

Nuova puntata, sempre la stessa polemica. Accade a L'Eredità in onda mercoledì 14 gennaio. Qui, su Rai 1, c'è anche Loris. Il ragazzo tenta di arrivare alla Ghigliottina finale, ma in molti su X non possono fare a meno di commentare: "Carino Loris eh, ma cosa diavolo ha da urlare?", scrive un utente al quale fanno seguito altri: "Loris sempre più spocchioso e saccente. Un po' più di umiltà non guasterebbe". Ma Loris non è l'unico a finire nel mirino dei telespettatori.

Anche Federico, il campione che arriva al gioco finale con Marco Liorni, è al centro di diverse critiche social. "Federico è antipatico in modo incredibile solo a me? Spero venga eliminato a breve!!!", "Oltre ad essere antipatico è anche vendicativo e cattivo. Te ne devi anná", "La pigliatutto di Federico era facilissima comunque".

In ogni caso il ragazzo non riesce nell'impresa di portarsi a casa i 45mila euro. Le parole di oggi? "CERCARE EURO POLLICE LIBRO PROPRIETÀ". Federico scrive la parola "valore", ma il termine esatto era "passaggio". E in diversi l'hanno azzeccata. Almeno su X, dove si legge: "Bravissimo chi ha scritto passaggio. Buona serata a tutti".