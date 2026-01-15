La Volta buona, Carmen Russo scandalosa: "Se Enzo Paolo mi fa le corna..."

Una Carmen Russo scandalosa, oltre i tabù e i limiti. Ospite di Caterina Balivo a La Volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, la mitica ballerina e showgirl affronta a ruota libera temi come l'amore, la fiducia e il sesso tirando in ballo pure suo marito, Enzo Paolo Turchi, con cui forma da decenni una coppia granitica, affiatatissima, per certi versi mitica. E il motivo di questo successo personale, una rarità nel mutevole e frizzante mondo dello spettacolo (non solo italiano), forse, sta proprio nelle... corna.

Ad accendere la miccia è proprio Enzo Paolo, che svela un aneddoto su Sandra Mondaini: "Ho ballato con lei, Raimondo Vianello era gelosissimo". In qualche modo, la loro unione assomiglia un po' a wuella di Sandra e Raimondo. Forse, però, con un po' di pepe in più.