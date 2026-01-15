La Volta buona, Carmen Russo scandalosa: "Se Enzo Paolo mi fa le corna..."

Una Carmen Russo scandalosa, oltre i tabù e i limiti. Ospite di Caterina Balivo a La Volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, la mitica ballerina e showgirl affronta a ruota libera temi come l'amore, la fiducia e il sesso tirando in ballo pure suo marito, Enzo Paolo Turchi, con cui forma da decenni una coppia granitica, affiatatissima, per certi versi mitica. E il motivo di questo successo personale, una rarità nel mutevole e frizzante mondo dello spettacolo (non solo italiano), forse, sta proprio nelle... corna.
Ad accendere la miccia è proprio Enzo Paolo, che svela un aneddoto su Sandra Mondaini: "Ho ballato con lei, Raimondo Vianello era gelosissimo". In qualche modo, la loro unione assomiglia un po' a wuella di Sandra e Raimondo. Forse, però, con un po' di pepe in più.
"Il tradimento si può accettare - se ne esce all'improvviso Carmen, 66 anni splendidamente portati -. Se lui ritorna bello, arzillo come prima... ma qual è il problema?". Quindi aggiunge, spiazzando nuovamente tutti: "Se mai mi dovessi lasciare con Enzo Paolo, mi trasferirei in un altro Paese".
"Nessuno credeva nella nostra storia", ha poi aggiunto ricordando gli inizi della loro liaison, con una punta di orgoglio. Oggi la loro coppia è inscalfibile, come il loro amore. "Dico sempre: 'Che bello poter avere vicino un uomo che ti dice: prima di te c’era il nulla'. Vedo la reazione e capisco". Un "miracolo" davanti al quale si tolse il cappello persino Raffaella Carrà, collega illustri e grande amica di entrambi: "Disse a Enzo Paolo: 'Tu che sei sempre stato un farfallone, hai trovato la donna giusta per te, sono molto contenta!'".