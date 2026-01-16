Affari tuoi, l'orrore contro il fidanzato di Rosmara: "Finito sulle p***le"

Tutti, ma proprio tutti i telespettatori di Affari tuoi contro Gabriele, il povero fidanzato di Rosmara. La farmacista di Genzano di Lucania è la concorrente della puntata di giovedì 15 gennaio del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino con la collaborazione, se così si può dire, del debordante disturbatore Herbert Ballerina.

La coppietta è protagonista di una partita decisamente sciagurata, conclusasi (male) alla Regione fortunata. E la colpa, secondo chi commenta in tempo reale su X, sarebbe tutta del fidanzato.

"Mollalo Rosmara, è tossico...", scrive un appassionato a botta fredda, contestando l'atteggiamento di Gabriele. "Ma se lei si sente di cambiare perché il fidanzato continua a dirgli di no?", domanda un altro. "Che fastidio i compagni che decidono al posto dei giocatori", "Il fidanzato mi è andato sulle p***le ve lo giuro", "Ma perché non si sta zitto questo? Lei avrebbe cambiato ma ha fatto quello che ha detto lui", "Ma il ragazzo che p***le".

Il clou dell'astio lo si raggiunge nel finale: "Può il fidanzato lasciar detto 84 numeri che ci giochiamo gli altri 6?", scrive un utente. "Lei pensa la Lombardia ma sceglie, d'accordo con il fidanzato, la Sicilia perché in Sicilia hanno dei bei ricordi di un viaggio assieme. E ovviamente esce la Lombardia. Sorella mia, l'universo ti sta parlando ma tu hai le orecchie tappate", "Qualunque regione decidi di scegliere, mi raccomando non quella che ti suggerisce il tuo fidanzato... insopportabile il suo borbottio", "Se avesse lasciato il fidanzato a casa avrebbe vinto qualcosa", "Mi spiace per lei, in tutti i sensi".