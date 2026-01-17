L'Eredità, "lo pensava davvero": Francesco beffato sul finale

Francesco, Federico e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 17 gennaio. Ai cento secondi, invece, si sono sfidati solo Francesco e Laura. E alla fine l'ha spuntata Francesco, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 175mila euro. Cifra che, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 87.500 euro.

Le cinque parole da collegare invece erano: operazione, doccia, quotidiano, marciare ed effetti. Il campione ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Piano, dicendosi anche molto convinto della soluzione trovata. Peccato però che la parola corretta fosse un'altra, cioè Colonna.

"#leredità mannaggia, Francesco, andava bene pure piano... comunque tu bravo, ma era difficile stasera! E per tutte e due le sere comunque complimenti!", ha commentato un utente sulla piattaforma X al termine della puntata. Un altro invece ha scritto: "Mi sa che pensava veramente che la sua fosse la parola giusta". E ancora: "Piano è uscita poche sere fa ... #LEredità".