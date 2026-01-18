Libero logo
Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

di
domenica 18 gennaio 2026
Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

1' di lettura

Attimi di tensione a Domenica In, nello studio di Mara Venier su Rai 1, tra Valeria Marini e Teo Mammucari. Il botta e risposta tra i due sarebbe partito dall'esibizione della showgirl sarda sulle note de La Solitudine di Laura Pausini. Valeria, invitata nel programma per ricordare il suo Sanremo con Mike Bongiorno, ha deciso di chiudere il suo racconto con un tributo musicale. 

La sua esibizione, però, avrebbe scatenato qualche polemica, anche sui social, per le svariate stonature. Mammucari – che in quel momento era impegnato in uno sketch con parrucca bionda insieme ai Cugini di Campagna – ha commentato la performance della collega senza filtri, stroncandola.

“Valeria, non puoi cantare Laura Pausini. Sei imbarazzante”, ha detto il conduttore. E la Marini, visibilmente infastidita, ha più volte invitato il collega a fermarsi. “Teo, basta”. Il video della cover, intanto, è diventato virale sui social. “Laura Pausini è già dai Carabinieri”, ha commentato qualcuno su X. Qualcun altro invece: “Valeria Marini che urla su Rai Uno è un pugno in faccia ai giovani talenti”.

