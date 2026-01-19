Canale 5, la storia come i quiz: boom di ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Testimoni della storia - Registi in guerra / Canale 5)
La narrazione è tutto, ma può essere anche manipolata. Un tema attualissimo nell’era dei social ma che il mondo occidentale sapeva di dover affrontare all’indomani delle grandi catastrofi della storia: la seconda guerra mondiale, le dittature, la Shoah.
Da una parte si sentiva l’esigenza di raccontare la verità, dall’altra bisognava fare in modo che arrivasse ai destinatari in modo efficace, soprattutto ai giovani. Impresa non facile visti anche i condizionamenti della censura nell’America di quegli anni. L’arruolamento di grandi registi come John Huston, Alfred Hitchcock o Frank Capra per raccontare le guerre, le atrocità naziste nei campi di concentramento o la liberazione in Italia serviva proprio a questo.
Un cane lupo sempre amatissimoVi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Zanna Bianca alla riscos...
Lo Speciale Tg5 “Testimoni della storia - Registi in guerra” di Roberto Olla, che ogni sabato cura la rubrica “La storia” nel tg di Clemente Mimun, in terza serata su Canale 5 ha sfiorato il 16% di share. Poteva sembrare una scelta azzardata invece è stata condivisa da una platea di 730mila teste.