Italia 1, la violenza di oggi fa volare Kubrick

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Arancia meccanica)

Son passati 55 anni dall’uscita di Arancia meccanica, film simbolico che racconta una violenza inaudita e irrazionale. Da allora sembra non sia cambiato nulla se non i protagonisti di tanta cattiveria. Non può non aver tenuto conto dell’attualità chi ha programmato il film domenica incassando 260mila spettatori col 7.2% di share di notte su Italia 1.

Tante le similitudini tra il “cult” di Stanley Kubrick e la cronaca di questi giorni: violenza gratuita, gang di giovani che seminano il panico, episodi di marginalità. Oggi questi episodi sono appannaggio di una microcriminalità spesso di origine straniera. Punte dell’8% durante le scorribande di Alex e dei “Drughi” mentre aggrediscono una banda nemica e mentre commettono violenze su una coppia di coniugi infiltrandosi a casa loro.