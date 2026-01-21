È sempre CartaBianca, la Rossi Hawkins umilia Scanzi: "Il signore con gli anelli..."

"Il signore con gli anelli". La butta giù con nonchalance, Maria Luisa Rossi Hawkins. Ma la definizione che la storica corrispondente dei tg Mediaset dagli Stati Uniti ha dato di Andrea Scanzi durante un collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, su Rete 4, è diventata ovviamente virale. Nessuna cattiveria, per carità: semplicemente la giornalista, di casa a Washington, forse non è così ferrata riguardo alle piccole bagatelle dei nostri quotidiani e dei salottini televisivi e semplicemente non sa chi sia il barbuto, polemico opinionista del Fatto quotidiano. Cosa che, immaginiamo, avrà indispettito e non poco il buon Scanzi.

"Non c'è nessun motivo e ogni violenza, soprattutto nelle persone inermi, sulle donne, sui bambini, sui disabili, è assolutamente ingiustificata e ingiustificabile - spiega la Hawkins cercando di illustrare la situazione negli Usa -. Quando però Donald Trump ha detto, I feel horrible, mi dispiace, e i miei agenti hanno commesso degli errori, io prendo con il beneficio del dubbio il fatto che molto probabilmente siano state prese le sue direttive, non come dovevano venire intese, ma in maniera molto più drastica".

Il riferimento è alla morte di una donna a Minneapolis, in Minnesota: un agente dell'Ice le ha sparato mentre si stava allontanando a bordo di un Suv scatenando una nuova ondata di violente proteste di strada. "Vedi Bianca, il vero problema, a mio avviso, è l'ipocrisia della destra americana e della sinistra di diverse amministrazioni americane che non hanno mai e non si sono mai poste il problema, o meglio, non hanno mai voluto risolvere il problema dei 12-14 milioni di immigrati irregolari che contribuiscono allo stato dell'economia americana e che nessuno ha mai voluto in qualche modo accomodare, o con una legge oppure rimandandoli a casa", analizza la Rossi Hawkins.

"Il vero problema e la vera ipocrisia è in un sistema che questo presidente, e ancora una volta non sono l'avvocato d'ufficio di Trump, tutt'altro, sta cercando di scardinare. E mi riporto a quanto dicevi prima, la diplomazia rispetto alla Groenlandia. La diplomazia di Trump è brutta, sporca e cattiva, ma è la diplomazia di Trump, l'uomo più potente del mondo, diceva quel signore che ha gli anelli prima (eccolo qua, il riferimento a Scanzi, ndr), e sinceramente questo è lo stato delle cose".

"Lo sdegno, lo ripeto, non è una strategia e l'Europa, se intende fare quello che il documento per la sicurezza nazionale americana dice, o meglio, riguadagnare la propria identità, non solo culturale, ma il proprio orgoglio, deve cercare di allinearsi a quelli che sono i suoi valori. Qui ci sono due punti fondamentali, il fatto che queste azioni, come dicevi giustamente, siano ingiuste, e il fatto che la questione è stata sempre rimandata e insoluta da amministrazioni democratiche e anche da amministrazioni repubblicane. Però c'è il modo e il modo per fare le cose". Certamente, conclude la giornalista, "i 2.5 milioni di deportazioni fatte dall'amministrazione Obama, che sono esattamente il doppio di quelle che ha fatto Trump", non hanno aiutato a rendere più gestibile la situazione.