Rai 2, lo sci femminile sfonda: tutte le cifre

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sci femminile)

292 giorni dopo l’infortunio alla gamba sinistra, Federica Brignone è tornata in pista conquistando il sesto posto nello slalom gigante di Plan de Corones. Un risultato eccezionale che ha riscosso commenti entusiasti da tutti, compreso Jannik Sinner che dopo il suo primo match vittorioso all’Australian Open ha elogiato la nostra “leonessa” definendola fonte d’ispirazione. Il tifo per la sciatrice valdostana ha infiammato web e social ma non solo.

Boom d’ascolti tv con Rai 2 che martedì ha segnato 480mila spettatori con l’8.7% di share dalle 10:27 alle 11:22 per la prima manche e addirittura 1,3 milioni di teste sfiorando il 10% dalle 13:28 alle 14:25 per la seconda manche dello slalom gigante.