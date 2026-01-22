Rai 1, "La Preside" Luisa Ranieri idolo delle donne

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (La Preside)
Ennesima stagione positiva per la fiction Rai diretta da Maria Pia Ammirati. Dopo il non scontato successo del remake di Sandokan che ha toccato vette del 40% di share e la conferma di titoli come Un professore e Don Matteo che sta tenendo medie vicine al 25%, si fa largo con onore la nuova produzione La preside che, dopo il 27% di settimana scorsa, questo lunedì ha segnato il 27.5% con 4,6 milioni di spettatori e 50mila utenti connessi dai device.
La serie è ispirata alla vicenda vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano (Napoli) che ha lottato per il riscatto educativo e sociale del suo territorio, diventando un simbolo di coraggio e determinazione contro l’abbandono scolastico.
Proprio nella settimana dell’accoltellamento nella scuola di La Spezia, casca a fagiolo una storia come questa in cui si punta a rivalutare il ruolo dell’istituzione scolastica come ancora di salvezza per giovani problematici. E l’Auditel dimostra che la tv di Stato ha centrato l’obiettivo: boom delle donne in particolare le 15/24enni.