Rai 1, "La Preside" Luisa Ranieri idolo delle donne

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La Preside)

Ennesima stagione positiva per la fiction Rai diretta da Maria Pia Ammirati. Dopo il non scontato successo del remake di Sandokan che ha toccato vette del 40% di share e la conferma di titoli come Un professore e Don Matteo che sta tenendo medie vicine al 25%, si fa largo con onore la nuova produzione La preside che, dopo il 27% di settimana scorsa, questo lunedì ha segnato il 27.5% con 4,6 milioni di spettatori e 50mila utenti connessi dai device.

La serie è ispirata alla vicenda vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano (Napoli) che ha lottato per il riscatto educativo e sociale del suo territorio, diventando un simbolo di coraggio e determinazione contro l’abbandono scolastico.