Herbert Ballerina, caos ad Affari tuoi: "Lascio il programma"

"Ma questa storia di Herbert quanto dura? Non sopporto la ballerina raccomandata!". Il Ballerina-gate, in tutti i sensi, investe Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Da qualche giorno il padrone di casa sta facendo a meno di Herbert Ballerina, il pacchista-disturbatore ormai colonna comica di tutta questa stagione. L'ex spalla di Maccio Capatonda è assente per imprecisati "motivi personali". Potrebbe essere una questione di salute, visto che ha dovuto rinviare anche tutti gli appuntamenti a teatro con il suo show "Come una catapulta", con le date di questa settimana in Puglia slittate e recuperate tra marzo e maggio prossimi.

Niente di grave, comunque, "tornerà presto" ha sempre ripetuto De Martino. Ma la sua sostituta, Martina Miliddi (lanciatissima, e pure lei uscita dalla fucina di talenti di Amici di Maria De Filippi) non accontenta il pubblico a casa così come, ovviamente, il simpatico cartonato di Herbert dietro al banco dei pacchisti.

"Buonasera cartonato di Herbert Ballerina che tornerà a breve e che continuerà a farmi ridere perché sì", commenta un utente su X. "Ma dov'è Herbert Ballerina? Sto per lasciare questo programma, qui lo dico", "Herbert Ballerina è un caratterista che va bene 5 minuti poi stufa - divaga un altro appassionato, più critico -. La sua sovraesposizione con battute da terza elementare gli nuoce", "È la narrazione che porta avanti dai Telegatti, e cioè 'ho chiesto la ballerina e mi hanno dato Herbert Ballerina', ma come dice Stefano: 'Tutti quà stanno'".