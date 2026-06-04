Marco Poggi parla per la prima volta a Quarto Grado. Nuzzi: "Esclusiva pazzesca"

Marco Poggi romperà il silenzio. Il fratello di Chiara sarà ospite in esclusiva a Quarto Grado nella puntata in onda venerdì 5 giugno su Rete 4. A commentare la notizia, Roberta Bruzzone. "Venerdì sera finalmente Marco Poggi parlerà intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Marco Poggi è stato bersaglio, negli anni, di alcune tra le più miserabili fake news circolate sul web e non solo: insinuazioni gravissime, ricostruzioni deliranti, accuse farneticanti rilanciate con impressionante leggerezza anche da numerose testate giornalistiche, senza il minimo rispetto per la verità, per il dolore di una famiglia e per la dignità di una persona già devastata da una tragedia immane", scrive sui social la nota criminologa.

E ancora, definendo quella contro il fratello della vittima del delitto di Garlasco, "una campagna persecutoria allucinante, alimentata da soggetti oggi al vaglio dell’autorità giudiziaria, e resa ancora più feroce dalla complicità rumorosa di molte/i facinorose/i, pronte/i a trasformare il dolore altrui in un’arena di odio, sospetto e linciaggio mediatico. Finalmente Marco Poggi avrà modo di affrontare a viso aperto queste accuse miserabili, di smontare una per una le falsità che gli sono state cucite addosso e di rimettere ogni tassello al proprio posto. Perché il tempo delle menzogne, delle suggestioni tossiche e delle campagne d’odio spacciate per 'ricerca della verità deve finire".

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Lo stesso Nuzzi ha dato al suo pubblico la notizia attraverso i social: "Per venerdì la redazione firma un'esclusiva pazzesca. Su Marco tante nuvole, tante fake news e lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio: cosa è successo quel giorno, era davvero in montagna?". E, stando al promo, Marco appare con una lunga e folta barba nera...



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