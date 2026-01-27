Libero logo
L'Eredità, le prof in studio così: troppo sexy, si scatena l'inferno

martedì 27 gennaio 2026
1' di lettura

Già, è sempre tempo per L'Eredità. Si parla ovviamente dell'inossidabile game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, format che sera dopo sera raccoglie ascolti strepitosi. Il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, l'atto finale in cui il campione di turno può portarsi a casa il montepremi in gettoni d'oro.

Alla vigilia a strappare lo scettro di campionessa è stata Patrizia, la quale alla Ghigliottina, taglio dopo taglio, si è ritrovata a competere per 25mila euro, cifra che però, in virtù di una soluzione scorretta, non è riuscita a mettersi in saccoccia. Una puntata, sempre quella della vigilia, che ha fatto molto discutere anche per uno sfondone di Francesco, un altro concorrente, su Kafka, errore talmente macroscopico da far sorgere il sospetto ad alcuni telespettatori che commentavano in presa reale su X che Francesco avesse sbagliato di proposito. Ovviamente impossibile...

Dunque, eccoci all'ultima puntata, quella di oggi, martedì 27 gennaio. Ovviamente in studio ritroviamo Patrizia. E altrettanto ovviamente, come ogni sera, troviamo le due "professoresse" ad affiancare Marco Liorni, Linda Pani e Greta Zuccarello. Il punto è che si presentano in trasmissione con un look clamoroso, audace: camicia, gonna, collant e scarpe rigorosamente bordeaux. Una scelta stilistica che ha scatenato i social, tra "ormoni impazziti", complimenti e sospiri, ma anche qualche critica. Per esempio Salvatore, il quale si interrogava: "Ma il Costumista non sta bene?". Già, c'era anche qualcuno a cui le professoresse non piacevano...

