L'Eredità, le prof in studio così: troppo sexy, si scatena l'inferno

Alla vigilia a strappare lo scettro di campionessa è stata Patrizia , la quale alla Ghigliottina, taglio dopo taglio, si è ritrovata a competere per 25mila euro , cifra che però, in virtù di una soluzione scorretta, non è riuscita a mettersi in saccoccia. Una puntata, sempre quella della vigilia, che ha fatto molto discutere anche per uno sfondone di Francesco , un altro concorrente, su Kafka, errore talmente macroscopico da far sorgere il sospetto ad alcuni telespettatori che commentavano in presa reale su X che Francesco avesse sbagliato di proposito. Ovviamente impossibile...

Dunque, eccoci all'ultima puntata, quella di oggi, martedì 27 gennaio. Ovviamente in studio ritroviamo Patrizia. E altrettanto ovviamente, come ogni sera, troviamo le due "professoresse" ad affiancare Marco Liorni, Linda Pani e Greta Zuccarello. Il punto è che si presentano in trasmissione con un look clamoroso, audace: camicia, gonna, collant e scarpe rigorosamente bordeaux. Una scelta stilistica che ha scatenato i social, tra "ormoni impazziti", complimenti e sospiri, ma anche qualche critica. Per esempio Salvatore, il quale si interrogava: "Ma il Costumista non sta bene?". Già, c'era anche qualcuno a cui le professoresse non piacevano...