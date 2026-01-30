Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Aria che tira, CasaPound sfida Parenzo: "Avete paura"

di
Libero logo
venerdì 30 gennaio 2026
L'Aria che tira, CasaPound sfida Parenzo: "Avete paura"

1' di lettura

"È facile fare quei servizi che poi vi tagliate a piacimento. Invitateci in televisione, perché non mi fate confrontare? Fateci parlare! Avete paura che se ci fate parlare in televisione il nostro consenso cresce, in Parlamento poi ci entriamo col voto degli italiani": un esponente di CasaPound lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla remigrazione. 

"Noi il consenso ce l'abbiamo, stiamo riempiendo le piazze. Il popolo è dalla nostra parte", hanno proseguito da CasaPound. A quel punto il conduttore ha voluto dire la sua senza usare mezzi termini: "'Il popolo è dalla nostra parte' da chi fa saluti romani e ha lo 0,01%... A me piacciono le commedie, però...".

L'aria che tira, D'Orsi si arrabbia con Parenzo: "Questo è inaccettabile"

"Quello che ha in testa Donald Trump non so se almeno lui lo sappia". Il professor Angelo D'Orsi, storico ...

"Dopo vent'anni mi chiedete ancora se siamo fascisti? E quindi? Avete fatto lo scoop. Siamo fuorilegge? La decidono i giudici la legge", ha continuato l'esponente del partito di estrema destra. Ed è stato allora che Parenzo ha dato la parola ad Agnese Pini, altra ospite del talk, chiosando: "Teniamo le immagini di questi signori, ma gli stiamo dando anche troppo spazio evidentemente". 

"Avete paura", "Mi piacciono le commedie, però...": botta e risposta tra CasaPound e Parenzo, guarda qui il video de L'Aria che tira

L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

Trasferta a Davos sfortunata per La7: lo studio dal quale Lilli Gruber trasmetteva Otto e mezzo nella puntata “str...
tag
casapound
david parenzo
l'aria che tira

Le democratiche opposizioni Remigrazione, la sinistra occupa l'aula alla Camera: "I fascisti qui non entrano"

L'aria che tira, D'Orsi si arrabbia con Parenzo: "Questo è inaccettabile"

L'antennista L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, quanto guadagna il sindaco. Caprarica furioso: "La dignità ce l'avete?"

Crans-Montana, quanto guadagna il sindaco. Caprarica furioso: "La dignità ce l'avete?"

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio sbrocca: "Buffoni, a casa"

Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio sbrocca: "Buffoni, a casa"

Roberto Tortora
Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."

Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."

Dritto e rovescio, Cruciani sbotta: "Ci vuole la repressione!"

Dritto e rovescio, Cruciani sbotta: "Ci vuole la repressione!"