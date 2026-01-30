L'Aria che tira, CasaPound sfida Parenzo: "Avete paura"

"È facile fare quei servizi che poi vi tagliate a piacimento. Invitateci in televisione, perché non mi fate confrontare? Fateci parlare! Avete paura che se ci fate parlare in televisione il nostro consenso cresce, in Parlamento poi ci entriamo col voto degli italiani": un esponente di CasaPound lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla remigrazione.

"Noi il consenso ce l'abbiamo, stiamo riempiendo le piazze. Il popolo è dalla nostra parte", hanno proseguito da CasaPound. A quel punto il conduttore ha voluto dire la sua senza usare mezzi termini: "'Il popolo è dalla nostra parte' da chi fa saluti romani e ha lo 0,01%... A me piacciono le commedie, però...".