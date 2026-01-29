L'aria che tira, D'Orsi si arrabbia con Parenzo: "Questo è inaccettabile"

"È difficile penetrare nella testa di Trump, così vulcanica, disordinata e anarcoide - sottolinea il professore -. Grazie a lui però in qualche modo l'Occidente, che stiamo esaltando, sta rivelando la sua pochezza".

"Quello che ha in testa Donald Trump non so se almeno lui lo sappia". Il professor Angelo D'Orsi , storico e commentatore "controcorrente" fin dai tempi di Covid e Green pass, non si smentisce e utilizza il collegamento con David Parenzo a L'aria che tira , su La7, per fare quello che meglio gli riesce, da sempre: attaccare l'Occidente.

"Sta rivelando cosa c'è dietro le grandi parole con cui l'Occidente...", ma Parenzo interrompe l'ospite: "Perché parla di pochezza dell'Occidente? Alla fine è il posto migliore dove stare no?". "Migliore perché ci sono nato, perché ci vivo, ma prima di decidere qual è il posto migliore dobbiamo conoscere tutti gli altri posti".



D'Orsi contro Parenzo, guarda qui il video di L'aria che tira su La7

"Sì, guardi lì la Cina caro il mio professore", replica stizzito il conduttore con D'Orsi che prosegue a dar contro all'Occidente: "Rappresenta una piccola minoranza dell'umanità. L'Occidente non è più in grado di esercitare una direzione sul piano mondiale e pensa di sostituire la direzione con il dominio. Dominio vuole dire forza, forza vuole dire armi, armi vogliono dire guerra".

"Guardi D'Orsi, guardi che belle bandiere rosse, magari le piacciono", prosegue Parenzo indicando le immagini della regia. E il professore stavolta protesta: "Questo è un modo inaccettabile, siamo sempre al solito pensiero binario. C'è un mondo enorme al di là dell'Occidente". Chissà perché, però, D'Orsi e i suoi sodali preferiscano stare comodamente seduti nei salotti dei "nemici".