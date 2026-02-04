Marina La Rosa sconvolge lo studio della Berlinguer: "Le misure di Vannacci..."

E così Roberto Vannacci “s’è girat…”, volendo parafrasare ironicamente una delle frasi cult della serie tv “Gomorra”. Nessuna violenza fisica, sia chiaro, sicuramente quella politica c’è stata, con tanto di disappunto della Lega per la scissione del generale che fonderà il suo nuovo partito, “Futuro Nazionale”. Di questo si discute a “È Sempre Cartabianca”, programma d’attualità e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Decisamente fuori dalle righe uno degli ospiti, cioè l’esuberante Marina La Rosa, una delle protagoniste principali della prima edizione del Grande Fratello nel 2000.



La La Rosa scomoda paragoni irriverenti parlando del generale Vannacci, accostandolo addirittura a Benito Mussolini. E non per le sue doti di leadership, ma per altre caratteristiche decisamente meno lusinghiere. La Berlinguer chiede: “Vannacci danneggerà più Salvini o Meloni?”. Marina, allora, entra a gamba tesa: “Vorrei dire soltanto una cosa su Vannacci. Il fatto è che questi movimenti autoritari, come quello che si appresterà a fare, cioè ‘Futuro Nazionale’, in realtà mascherano spesso questa insicurezza con un'enfasi muscolare. Non a caso Mussolini, per esempio, si faceva ritrarre a petto nudo, mostrando i muscoli”.

L’ex-gieffina, poi, va nello specifico: “Anche Vannacci si fa vedere in questo modo virile. Ci sono tutte queste analogie non casuali, come questo forte senso identitario nazionale, abolire tutto ciò che è diverso. Però sarebbe interessante scoprire anche se Vannacci ha un'altra caratteristica uguale a Mussolini. C’è stata, sembrerebbe, un'autopsia sul corpo, sul cadavere di Mussolini, che ha rivelato le dimensioni del pene ed è una lunghezza un po’ corta di 10 centimetri”. In sottofondo si sente Roberto Poletti ridacchiare ed esclamare: “Non ci posso credere! Io ho fatto il voto del silenzio, non dico niente. Non voglio intervenire, non voglio intervenire”. La La Rosa chiude: “Sarebbe interessante sapere anche le dimensioni di Vannacci, perché secondo me è proprio significativo. Io ve lo dico, secondo me a che fare è correlato con questa insicurezza”.