Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Niente "tregua olimpica" nella sfida tv dell'access prime time. Su Canale 5, La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui va regolarmente in onda mentre su Rai 1 Affari tuoi, il quiz show condotto da Stefano De Martino, cede il passo venerdì sera alla grande cerimonia inaugurale di Milano-Cortina in diretta dallo stadio San Siro di Milano.

Nonostante l'assenza, però, su X i telespettatori si scatenano in commenti vari sul programma, tra ironie e veleni. "Ribadita per l'ennesima volta la sua incontrastata supremazia sulla concorrenza rappresentata dal tradizionale carro di buoi, segnalo, senza alcuna malizia, come, delle volte, ad Affari tuoi il concetto di pacco si presti giocoforza a virili fraintendimenti...", scrive un appassionato condividendo un simpatico siparietto tra il pacchista-disturbatore Herbert Ballerina e la sensuale Martina Miliddi, sdraiata voluttuosamente davanti a lui.

"Secondo me se al posto di Martina Miliddi avessero chiamato Benedetta Piacentini altro che pareggiare con la ruota della fortuna, avrebbero vinto tutte le sere", aggiunge una fan".

"Non ha badato a spese la Rai per questa puntata di Affari tuoi con le nazioni al posto delle regioni", ironizza un utente mentre scorrono le immagini della cerimonia olimpica. Per il resto, tiene banco la questione-ascolti.

"Facciamo un toto scommesse (così giusto per divertirci, no polemiche). Chi ne risentirà di più secondo a voi negli ascolti con le olimpiadi in questi giorni?", domanda malizioso uno spettatore. "Ma i 'giornalisti' che scrivevano contro De Martino fino all’altro giorno, ora che sta battendo anche La ruota della fortuna che fine hanno fatto? Basterebbe anche solo riportare gli ascolti, per far finta di essere obiettivi. Invece no, non sono neanche furbi".