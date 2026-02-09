L'Eredità, "non ci ha capito un ca...": Alice travolta

Alice, Alessandra e Giada le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, lunedì 9 febbraio, su Rai 1. Ai cento secondi, invece, ci sono arrivate Alice e Giada. E alla fine a spuntarla è stata Alice, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 162.500 euro.

Le parole da collegare questa sera erano Trovare, Amore, Parigi, Preventivo e Pace. Mentre la cifra in palio dopo vari dimezzamenti è scesa a 20.313 euro. La concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha scritto la parola Simbolo sul cartoncino a sua disposizione. Peccato però che la parola corretta fosse un'altra, cioè Accordo.

"Dispiace per Alice, secondo me non era difficile, ma immagino non sia facile sedere a quel tavolo", ha commentato un utente su X al termine della puntata. "Se è fiduciosa con SIMBOLO, non c'ha capito un ca**o su come funziona la ghigliottina", ha scritto qualcun altro. Un altro ancora ha giocato con la soluzione della ghigliottina scrivendo: "Non siamo d'accordo".