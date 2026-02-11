Italia 1 "stappa" di notte col Superbowl

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Superbowl / Italia 1)

Al di là delle polemiche, il Superbowl si conferma un evento sportivo molto seguito anche in Italia. La finale del campionato professionistico di football americano della NFL è stata vista in tutto il mondo da circa 127,7 milioni di spettatori, battendo il record dello scorso anno di 126 milioni circa.

Nella seconda serata di Italia 1 la diretta da mezzanotte alle due ha tenuto una media di 400mila spettatori con quasi l’8% di share ma punte del 12% tra i 19/24enni e del 10% tra i 25/34enni. Strumentalizzato politicamente, anche per lo scontro a distanza tra Donald Trump e il rapper portoricano Bad Bunny, protagonista dell’attesissimo show dell’half time, continua comunque ad attrarre appassionati e non. Il match, vinto dai Seattle Seahawks sui New England Patriots, ha registrato picchi del 10% nel primo e nel secondo quarto.