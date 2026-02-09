Giovani incollati ai Giochi in tv

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cerimonia di Apertura Olimpiadi) Un trionfo. Difficile definire diversamente la diretta di Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Al di là delle strumentali polemiche relative alla telecronaca dell’evento, curata da Paolo Petrecca, Fabio Genovesi e Stefania Belmondo, lo spettacolo offerto è stato davvero all’altezza.

Boom di ascolti con una media di 9.368.000 spettatori in Total Audience col 46.2% di share, quasi 100mila utenti connessi dai device. Per tutta la durata la curva ha oscillato tra il 40% e il 50% col picco di 11,1 milioni di teste e del 51,6% alle ore 20.41, quando è iniziata la sfilata “diffusa” degli atleti delle 92 delegazioni presenti.

Ma non è tutto. Oltre 2 miliardi di spettatori in tutto il mondo, in Francia su France 2 6.025.000 spettatori col 36.8% di share, in Germania su ARD 5.230.000 teste col 22.3%. La Rai è riuscita anche a riportare davanti alla tv bambini e giovanissimi con punte superiori al 50% di share. La Tv di Stato si è aggiudicata la fascia 20:30-22:30 con 10.916.000 spettatori e il 50.9%.