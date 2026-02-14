Paolo Del Debbio umilia il maranza: "Rapino, rubo e vado al super?"

In Italia è in aumento il fenomeno delle baby gang e della violenza giovanile: aggressioni, furti e accesso alle armi. Da Treviso a Milano, gruppi di minori che agiscono con una logica di branco, armati e spinti da un senso di impunità in un'escalation di violenza giovanile che investe il territorio nazionale da nord a sud, con episodi sempre più gravi che comprendono aggressioni a persone indifese, rapine e atti vandalici sistematici.

Se ne parla a Dritto e Rovescio su Rete4 e Paolo Del Debbio tenta, invano, di educare uno dei ragazzi che giustifica l’uso della violenza: "Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n'è uno che mi abbia detto ‘io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato. È questo il problema, i rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato".

In suo sostegno anche il giornalista e speaker di Radio 24, Giuseppe Cruciani: "Non c'è nessuno che ruba per mangiare, non ce n'è uno". Poi si rivolge a uno dei ragazzi presenti in studio e lo provoca: "Presentamene uno che ruba per necessità, ce ne hai uno?".

Questo ragazzo adduce motivi diversi: "La gente, se va a rubare, non è solo per il mangiare o solo per il giubbino, ci sono mille fattori e non etichettiamoli a parte 'solo cibo, solo vestiti', è tutto un mix perché uno vuole mantenersi, vuole stare a galla".

Luca Toccalini (Lega), infine, spiega: "Ci sono gli strumenti economici al di fuori del Pane Quotidiano (associazione benefica che assicura cibo ogni giorno gratuitamente alle fasce più povere della popolazione, ndr), ma le persone che hanno fame e vanno al Pane Quotidiano non vanno in giro con il coltello da rapina, è una cosa diversa, per fortuna c'è il terzo settore che dà una mano a queste persone, per fortuna c'è la gente che dà la mano a queste persone".