L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio"

di
giovedì 12 febbraio 2026
1' di lettura

Oggi, giovedì 12 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata ad Alice, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Francesco da Alghero, Francesca da Perugia, Alessandra da Monza, Alberto da Verona, Stefano ieri ai 100 secondi e Gisella da Alessandria. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. 

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Stefano. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 42500 euro: un bel montepremi. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Rispettare", "Ingredienti", "Nome", "Corte", "Musicale". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Elenco". Ma non era convinto della sua scelta. Infatti non era la soluzione esatta. La risposta era: "Etichetta".

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Liorni ha stancato davvero. Ma non ce ne sono altri?", "Il conduttore pure oggi si dondola...per distrarre il concorrente che quindi non individuerà la parola", "Oggi parola di difficoltà media. Mi dispiace per Francesco, mi sta simpatico", "Rispettare l'etichetta, etichetta degli ingredienti, etichetta musicale...la casa discografica. Etichetta a corte...sono norme da rispettare durante le cerimonie. Nome etichetta".

