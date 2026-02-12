Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, Alice piomba in studio vestita così: si scatena il delirio

giovedì 12 febbraio 2026
L'Eredità, Alice piomba in studio vestita così: si scatena il delirio

1' di lettura

Ancora qui. Sempre qui. Anche nei giorni olimpici si torna nello studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina, il famigerato atto finale dove ci si gioca il montepremi, la vittoria, i soldi.

La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio. Dunque, un breve "recap" di quanto accaduto alla vigilia: lo scettro di campionessa, per la seconda volta, è andato ad Alice, la concorrente catanese e nella vita organizzatrice di eventi. Bella, giovane e determinata, purtroppo Alice, al suo secondo tentativo, non ha azzeccato la soluzione finale per i 20mila euro che erano rimasti sul piatto dopo tagli e dimezzamenti.

Dunque rieccola il giorno successivo. Ancora Alice: la sera precedente una camicia rosa, quella successiva ancora una camicia ma verde, un motivo floreale. Il punto è che si parla di Alice perché divide il pubblico a casa, quello che commenta su X, in presa reale, quanto accade nello studio de L'Eredità.

L'Eredità, come si presenta in studio Andrea: "Oggetti di scena?"

Occhi puntati su Andrea. Il concorrente de L'Eredità attira l'attenzione dei telespettatori del programma...

Risposta dopo risposta c'è chi si spende in complimenti per la concorrente: "Brava!", "Bravissima!". Già, ferrata è ferrata. Semmai, Alice, secondo alcuni pecca in termini di trasporto. E ovviamente c'è chi lo rimarca: "Ma non potrebbe essere un pochino più empatica?", la incalza Anna. Infine, molti commenti per la camicia verde, originale e di bella fattura. "Ciao Alice, dove hai comprato quella bellissima camicia?", le chiede per esempio Flavia. E L'Eredità continua, commento dopo commento, dettaglio dopo dettaglio...

L'Eredità, Gabriele umiliato: "L'imbarazzo di Liorni"

"Gabriele simpatico, peccato non abbia indovinato". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai ...
tag
l'eredità
marco liorni
rai 1

Tarli L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio"

L'Eredità L'Eredità, come si presenta in studio Andrea: "Oggetti di scena?"

L'antennista Domenica In, Mara Venier e Rocio? L'sms e l'imbarazzo totale

ti potrebbero interessare

L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio"

L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio"

Redazione
Striscia la Notizia, il Gabibbo pestato a Milano: chi lo ha aggredito

Striscia la Notizia, il Gabibbo pestato a Milano: chi lo ha aggredito

Redazione
La Pennicanza, Fiorello confessa: "Fabrizio Corona? Un'amica non mi parla più"

La Pennicanza, Fiorello confessa: "Fabrizio Corona? Un'amica non mi parla più"

Redazione
Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?"

Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?"