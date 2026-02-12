L'Eredità, Alice piomba in studio vestita così: si scatena il delirio

Ancora qui. Sempre qui. Anche nei giorni olimpici si torna nello studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina, il famigerato atto finale dove ci si gioca il montepremi, la vittoria, i soldi.

La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio. Dunque, un breve "recap" di quanto accaduto alla vigilia: lo scettro di campionessa, per la seconda volta, è andato ad Alice, la concorrente catanese e nella vita organizzatrice di eventi. Bella, giovane e determinata, purtroppo Alice, al suo secondo tentativo, non ha azzeccato la soluzione finale per i 20mila euro che erano rimasti sul piatto dopo tagli e dimezzamenti.

Dunque rieccola il giorno successivo. Ancora Alice: la sera precedente una camicia rosa, quella successiva ancora una camicia ma verde, un motivo floreale. Il punto è che si parla di Alice perché divide il pubblico a casa, quello che commenta su X, in presa reale, quanto accade nello studio de L'Eredità.