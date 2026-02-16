L'Eredità, Marzia massacrata in diretta: "Un tratto autostradale"

Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Federico, il super campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Gemma da Livorno, Lorenzo da Firenze, Marzia da Roma, Federica da Cavallermaggiore, Giovanni da Roma, Laura da Treviso. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Marzia. La campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Imitare", "Grafico", "Straniero", "Breve", "Forte". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Tratto". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Accento".