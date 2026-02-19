Libero logo
giovedì 19 febbraio 2026
Affari tuoi, Benedetta tira uno schiaffetto al marito

"In ogni caso l'amore trionfa sempre, certo...", "Con 100mila euro in tasca...", "Trionfa di più, trionfa un po' di più". Momenti di gelo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La concorrente è Benedetta dal Molise, accompagnata in studio dal marito Maurizio. La coppietta arriva alla Regione fortunata con 100mila euro in ballo tra Marche e Sicilia. Benedetta punta tutto sulle Marche, convinta dalla premonizione del partner che avrebbe ricevuto la dritta sulla regione in... un bar.

Purtroppo, la sorte dice Sicilia e se ne tornano a casa a mani vuote. E si scatena l'inferno di sfottò su X, con i telespettatori che si scatenano nei commenti. "Amico scappa con l'alieno e salvati da lei", "Al marito direi: coraggio, inizia a cercare casa...", "Mi sa che dopo che non hanno preso la regione, di sicuro faranno divorzio ahahhahahaha (si scherza ovviamente)", "Niente, era un bravo ragazzo Maurizio!!!", "Non c'era nessun uomo al bar, lui era ubriaco e aveva le allucinazioni", "No, vabbè, ci avevo creduto al fantasma che entrava nel bar dicendo Marche e facendoli vincere!", "Credo sia la partita più stupida della storia".

E ancora: "Gli occhi di chi si aspetta le carte del divorzio", "La faccia di lei. AHAHAHAHAHAHAH!", "L'amore trionfa ma l'incazzatura di più", "Secondo me lei gli mena", "Riassunto della puntata: Vabbè. CHE FASTIDIO", "Assolutamente da non trascurare due cose: hanno una bella famiglia numerosa. Hanno la salute. E hai detto niente". "Bene. È stato un bel matrimonio finché è durato". E quando Benedetta tira uno schiaffetto un po' stizzito dopo la battuta sui soldi, un po' di sospetti sorgono... 

