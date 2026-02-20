L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

"Ieri sera hai detto 'io lascerei qua', poi invece...", "Ci ho ripensato!". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1, Marco Liorni annuncia il colpo di scena. Gabriella, dopo aver vinto 260mila euro in due puntate, non va a casa come annunciato ma resta in sella e anzi si conferma ancora una volta la campionessa, imbattibile o quasi.

Arrivata alla Ghigliottina con un montepremi da 200mila euro, la signora inciampa però più volte del solito. "Esame", "Scambio", "Scarico", "Elettronico" e "Mettere" sono le cinque parole indizio. Gabriella prova con "Registro" ma la risposta corretta era "Verbale" e vede così andare in fumo il bottino rimasto da "soli" 12.500 euro.

"Verbale d'esame, scambio verbale, verbale di scarico, verbale elettronico, mettere a verbale", riassume una telespettatrice su X. E gli altri commenti sono molto meno teneri per la campionessa.

"Gabriella non mi sta più simpatica, spiace, ma dopo aver vinto in due sere quello che io guadagno in diversi anni poteva lasciare il posto ad altri", scrive un utente. "Perché dopo aver detto 'non voglio sfidare troppo la sorte, è giusto che giochino anche gli altri', Gabriella è ancora lì?", "Quanta cattiveria contro Gabriella. Magari non avevano abbastanza partecipanti se si fosse ritirata ieri ed è dovuta restare...", "E la Rai tira un sospiro di sollievo", "Pure Circuito ci stava con tutte e cinque", "Ci stava bene anche registro ma non poteva fare la tripletta", "Ma Gabriella non ha mica annunciato ieri di volersi ritirare?", "Gabriella quasi la beccava anche stasera", "Noooo volevamo la tripletta", "Spero che la eliminino domani, dopo il cambio di idea non mi sta più simpatica. Vai ciao", "Penso che volesse davvero ritirarsi ma gli autori avranno insistito figurati...".