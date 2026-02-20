Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

venerdì 20 febbraio 2026
Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

1' di lettura

Non c'è puntata di Affari tuoi senza polemiche. E non c'è puntata del quiz show dell'access prime time di Rai 1 in cui il conduttore Stefano De Martino non prenda simpaticamente in giro il pacchista disturbatore Herbert Ballerina, lamentandosi della sua presenza.

In gara c'è Giuliano, operatore ecologico noto come "il Capitano" (era un ciclista) da Carpi, Modena. Amatissimo, molto simpatico. Si parte con la scelta del pacco e con la presentazione di Ballerina, "pacchista da Campobasso. Io chiudo i pacchi con il nastro, sono uno scocciatore". "In tutti i sensi, in tutti i sensi...", commenta De Martino. "T'ha fatto ridere eh", si compiace Herbert.

Si presenta anche una nuova, giovane e bella pacchista, Valentina da Porto Recanati per le Marche. E sui social i telespettatori si scatenano: "Guardo Affari tuoi, noto che le donne sono quasi sempre giovani e belle mai una pacchista ultra 50/60enne. Uomini bruttarelli, over e in pensione, ma le donne le scegliete sempre al top". "Embè che c'è di male?", protesta un altro utente.

Il finale è a sorpresa: Giuliano, non troppo fortunato, arriva al bivio con un pacco nero e l'offerta del Dottore da 30mila euro. Il Capitano accetta e prima di rivelare il contenuto del pacco misterioso dedica la sua partecipazione a un'amica, Gianna, grande fan di Herbert Ballerina che ricambia il saluto. Alla fine, ha fatto bene Giuliano: nel pacco nero c'erano solo 50 euro.

tag
affari tuoi valentina
affari tuoi giuliano
affari tuoi
stefano de martino

Pacco Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

Questione di ex... Belen Rodriguez, che stoccata: "Ci vuole poco"

La Pennicanza Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentita

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

Redazione
L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni"

L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni"

Redazione