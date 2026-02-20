Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

Non c'è puntata di Affari tuoi senza polemiche. E non c'è puntata del quiz show dell'access prime time di Rai 1 in cui il conduttore Stefano De Martino non prenda simpaticamente in giro il pacchista disturbatore Herbert Ballerina, lamentandosi della sua presenza.

In gara c'è Giuliano, operatore ecologico noto come "il Capitano" (era un ciclista) da Carpi, Modena. Amatissimo, molto simpatico. Si parte con la scelta del pacco e con la presentazione di Ballerina, "pacchista da Campobasso. Io chiudo i pacchi con il nastro, sono uno scocciatore". "In tutti i sensi, in tutti i sensi...", commenta De Martino. "T'ha fatto ridere eh", si compiace Herbert.

Si presenta anche una nuova, giovane e bella pacchista, Valentina da Porto Recanati per le Marche. E sui social i telespettatori si scatenano: "Guardo Affari tuoi, noto che le donne sono quasi sempre giovani e belle mai una pacchista ultra 50/60enne. Uomini bruttarelli, over e in pensione, ma le donne le scegliete sempre al top". "Embè che c'è di male?", protesta un altro utente.

Il finale è a sorpresa: Giuliano, non troppo fortunato, arriva al bivio con un pacco nero e l'offerta del Dottore da 30mila euro. Il Capitano accetta e prima di rivelare il contenuto del pacco misterioso dedica la sua partecipazione a un'amica, Gianna, grande fan di Herbert Ballerina che ricambia il saluto. Alla fine, ha fatto bene Giuliano: nel pacco nero c'erano solo 50 euro.