L'Eredità, "che sconforto": Cristian travolto

Cristian è stato il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Il concorrente è riuscito ad arrivare alla ghigliottina dopo sole due puntate. Le parole da collegare erano: maggio, figlio, fiori, Roma e sole. Mentre la cifra in palio era di ben 22.500 euro. Dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, Cristian ha scritto la parola Re sul cartoncino a sua disposizione. E, nonostante le sue incertezze (ha detto di essere riuscito a trovare solo tre collegamenti su cinque), alla fine il campione ha trionfato. La parola corretta era proprio Re.

In molti sui social si sono complimentati con il concorrente al termine della puntata. Qualcuno, però, non è riuscito a non muovere una critica a Cristian: "Ha indovinato la parola, che ovviamente era "re", ma quando si è trattato di collegarla al primo indizio ha detto testuale: "Boh, il re di maggio sarà qualcuno". Dio mio che sconforto!", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Bravo, anche se non sapeva chi fosse il re di maggio #Leredita". In ogni caso, tutti lo hanno apprezzato: "Cristian è troppo simpatico".