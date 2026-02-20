L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni"

Ha del clamoroso la decisione presa da Gabriella, concorrente de L'Eredità, che dopo aver conquistato 260mila euro in appena due puntate ha scelto di lasciare il programma. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove in molti hanno voluto renderle omaggio: “Chapeau alla signora Gabriella, dopo aver vinto 160mila euro ieri sera e 100mila stasera, lascia per dare ad altri la possibilità”, si legge su X. E ancora: “Gabriella è una gran signora”, “Due vittorie in due giorni di partecipazione, giusto fermarsi così”, “Bravissima, spesso dimentichiamo la tensione e il poco tempo a disposizione per rispondere”.

Insomma, il tifo online sembra essere tutto per lei. Tuttavia, non mancano le critiche da parte di chi non ha condiviso la sua decisione: “La scelta di questa eccezionale concorrente è incomprensibile. L’Eredità non è Affari Tuoi, non è beneficenza: è un gioco in cui chi è bravo dovrebbe restare il più possibile”, scrive qualcuno. E c’è anche chi avrebbe preferito vederla continuare: “Gabriella, dovevi rimanere e sbancare la Rai!”.