L'Eredità, "si torna a risparmiare": Cristian ko, scoppia il caso

"La Rai torna a risparmiare, dispiace per Cristian. Parola non facile, comunque": la ghigliottina de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, lunedì 23 febbraio, è stata giudicata piuttosto difficile da molti telespettatori, che sono corsi a commentare la puntata sui social. Campione, per la terza volta di fila, Cristian, che dopo la vincita della prima sera, si è poi dovuto arrendere a due sconfitte. Sia domenica che lunedì non è riuscito a indovinare la parola finale.

Nella puntata di ieri, in particolare, non è riuscito a trovare il collegamento giusto tra le parole lettura, look, maiali, tratto e sedia. La cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, era scesa a 17.500 euro. Il campione aveva puntato tutto sul termine Dorso, ma lui stesso non si era detto convinto della sua soluzione confessando di essere parecchio confuso. E in effetti poi la parola corretta si è rivelata essere un'altra, Spiaggia.

Qualcuno, tra gli utenti che hanno commentato la puntata, ha espresso delle perplessità sulla soluzione della ghigliottina: "La spiaggia dei maiali è la Baia dei Porci? #leredità". Qualcun altro invece: "Lettura da spiaggia? Mai sentito". E ancora: "La baia dei porci la conoscevo ma la spiaggia dei maiali no #leredita".