di
mercoledì 25 febbraio 2026
L'Eredità, beffa per Duccio: la prima ghigliottina è un disastro

1' di lettura

Cristian, Duccio e Ludovica i tre concorrenti che sono arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, martedì 24 febbraio. Ai cento secondi, invece, sono arrivati Duccio e Ludovica. Cristian, quindi, ha dovuto rinunciare alla ghigliottina dopo tre sere di fila. A spuntarla, nella sfida a due, è stato Duccio, che nonostante un gran numero di puntate, si è seduto per la prima volta al tavolo della ghigliottina. "Dopo sei puntate, finalmente sono qui, una grande emozione per me", ha detto il concorrente. 

Di 190mila euro il montepremi iniziale, che dopo vari dimezzamenti è sceso a 47.500 euro. Le parole da collegare erano: tutto, viaggio, scrittura, cambio e spaziale. Dopo averci ragionato su un minuto, Duccio ha scritto la parola Corso sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, la parola corretta era Programma

Grande dispiacere da parte dei telespettatori che hanno commentato la puntata su X. "Dispiace per Duccio, stasera la parola era abbordabile, anche se non ovvia", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "#leredità Peccato che non ci sia arrivato, avrebbe meritato". E ancora: "Un 'Corso spaziale' è effettivamente ampiamente usato in senso figurato, specie in ambito giornalistico #LEredità". 

l'eredità
marco liorni

