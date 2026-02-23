Libero logo
L'Eredità, "la baia dei porci sì ma...": caos sui titoli di coda

lunedì 23 febbraio 2026
L'Eredità, "la baia dei porci sì ma...": caos sui titoli di coda

1' di lettura

Cristian e Ludovica i due concorrenti che si sono sfidati ai cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 23 febbraio. A spuntarla, alla fine, è stato Cristian, che si è seduto al tavolo della ghigliottina per la terza volta di fila dopo le puntate di sabato 21 e domenica 22. Montepremi di partenza di 140mila euro. Le parole da collegare invece erano lettura, look, maiali, tratto e sedia. La cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 17.500 euro. 

Dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, Cristian ha scritto la parola Dorso sul cartoncino a sua disposizione. Ma fin da subito si è detto poco convinto della sua soluzione: "Una grande confusione, soprattutto nel collegamento con maiali, stasera buio pesto, sono pronto al mio destino", ha detto ridendo. E in effetti aveva ragione, la parola corretta era Spiaggia.

"Cristian, che tu vinca o meno, sei un campione di simpatia #leredita", ha commentato un telespettatore al termine della puntata su X. Un altro invece: "La baia dei porci la conoscevo ma la spiaggia dei maiali no #leredita". E ancora: "Io 0, maiali non la legavo assolutamente a nulla #LEredità". 

tag
l'eredità
marco liorni

