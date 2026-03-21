Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Da Baywatch alle manette: la fine della sexy diva della tv

sabato 21 marzo 2026
Da Baywatch alle manette: la fine della sexy diva della tv

2' di lettura

Negli anni Novanta era una star della tv, una delle sexy bagnine di Baywatch, e condivideva set e red carpet con Pamela Anderson. Oggi l'attrice americana Alexandra Paul, già alle prese per 13 anni con uno stalker particolarmente aggressivo, ha 62 anni e alle telecamere preferisce una vita da attivista in prima fila.

La Paul, infatti, una super animalista e lotta per la liberazione degli animali, specialmente quelli utilizzati come cavie scientifiche.

Sul proprio profilo Instagram l'ex diva non manca mai di condividere i video dei blitz compiuti insieme a i suoi amici di lotta e disobbedienza civile. Dimenticate l'ex Stephanie Holden in costume rosso intero: oggi indossa una tuta bianca, per entrare in un allevamento di beagle nel Wisconsin e sottrarre i cani per donare loro la libertà. Dopo l'irruzione, è stata peraltro arrestata e non si tratta della prima volta. Con lei, in manette sono finite altre 19 persone. 

I beagle si trovavano in un allevamento e, accusa la Paul, sarebbero stati venduti a laboratori di ricerca. "Abbiamo deciso di intervenire subito" ha spiegato. In passato aveva già partecipato a sit-in nei macelli e ad altre eclatanti azioni. Altre vip sono impegnate nella battaglia pro-animali, dalla popstar Billie Eilish alla attrice Alicia Silverstone.

tag
alexandra paul
baywatch
beagle

Esultano gli animalisti Basta Beagle in laboratorio: la sentenza cambia tutto

Bagnina Donna D'Errico di Baywatch su Onlyfans a 54 anni

Boom In bikini a 54 anni: "Faccio quello che voglio", la star che sconvolge l'America

ti potrebbero interessare

Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito

Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito

Amici, torna il serale: la grossa sorpresa di Maria

Amici, torna il serale: la grossa sorpresa di Maria

Daniele Priori
Referendum, gli ultimi botti: "Palle al vento" e "parola di sorella"

Referendum, gli ultimi botti: "Palle al vento" e "parola di sorella"

Claudio Brigliadori
Italia 1, Morte al Tiranno? I dittatori tirano

Italia 1, Morte al Tiranno? I dittatori tirano

Klaus Davi