Da Baywatch alle manette: la fine della sexy diva della tv

Negli anni Novanta era una star della tv, una delle sexy bagnine di Baywatch, e condivideva set e red carpet con Pamela Anderson. Oggi l'attrice americana Alexandra Paul, già alle prese per 13 anni con uno stalker particolarmente aggressivo, ha 62 anni e alle telecamere preferisce una vita da attivista in prima fila.

La Paul, infatti, una super animalista e lotta per la liberazione degli animali, specialmente quelli utilizzati come cavie scientifiche.

Sul proprio profilo Instagram l'ex diva non manca mai di condividere i video dei blitz compiuti insieme a i suoi amici di lotta e disobbedienza civile. Dimenticate l'ex Stephanie Holden in costume rosso intero: oggi indossa una tuta bianca, per entrare in un allevamento di beagle nel Wisconsin e sottrarre i cani per donare loro la libertà. Dopo l'irruzione, è stata peraltro arrestata e non si tratta della prima volta. Con lei, in manette sono finite altre 19 persone.

I beagle si trovavano in un allevamento e, accusa la Paul, sarebbero stati venduti a laboratori di ricerca. "Abbiamo deciso di intervenire subito" ha spiegato. In passato aveva già partecipato a sit-in nei macelli e ad altre eclatanti azioni. Altre vip sono impegnate nella battaglia pro-animali, dalla popstar Billie Eilish alla attrice Alicia Silverstone.