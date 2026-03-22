Affari Tuoi, "ma sei sicuro?": Herbert mette in difficoltà De Martino

Mauro dalla Toscana è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 marzo. Insieme a lui in studio il figlio Leonardo. Che di sé ha raccontato: "Sono una guida ambientale e da poco anche un pellegrino". Poi è venuto il solito momento presentazione anche per il comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma: "Buonasera a tutti, Herbert Ballerina da Campobaso, io sono un esperto di gin, faccio il ginecologo". E tutti giù a ridere in studio.
Ballerina, in un secondo momento, ha anche presentato l'invenzione di questa sera: "Si tratta di un'invenzione adatta alle persone che vanno di fretta, che vivono nelle grandi città, prendono la macchina e restano imbottigliate nel traffico anche per 12-16 ore, a Tokyo, San Paolo, Città del Messico - ha spiegato -. Ho inventato una roba che ti fa andare dritto per la tua strada senza mai fermarti, si mette sul cofano della macchina... È il verdemaforo, lo metti e vai dritto sfrecciante". "Ma tu sei sicuro?", gli ha chiesto titubante il conduttore.
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In tanti hanno commentato con simpatia questa invenzione sui social. "Il VERDEMAFORO io lo voglio per le strade di Roma", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Il verdemaforo. Polizia stradale tremate!!!". E ancora: "Stefano si era dimenticato l'invenzione di Herbert ! Il verdemaforo! Non ce la faccio, senza senso!! #affarituoi".