L'Eredità, è rivolta: "Ma come?": cosa accade sui titoli di coda...

Telespettatori in rivolta. Accade sui titoli di coda de L'Eredità, il game show in onda su Rai 1. Ad arrivare alla Ghigliottina, nella puntata in onda venerdì 27 marzo, è Vittoria . La ragazza dimezza fino a giocare per poco più di 11mila euro. Le parole alle quali trovare la soluzione che accomuni tutte? Mandare, spazio, spettacolo, originale e statua della libertà. Proprio "l'ultima è la più difficile, io sarei partito da quella", ammette il conduttore Marco Liorni .

La ragazza dà come soluzione il termine "trama", ma - dopo un lungo ragionamento - Liorni spiega che la soluzione è in realtà "replica". Da qui la protesta degli utenti di X. "Ma come replica della statua della libertà?!? copia si dice Mi pare...", scrive un telespettatore al quale fa eco un altro: "Stasera stra-difficile ". E infatti Vittoria non è riuscita a portare a casa il bottino.

Ci è riuscita invece Giulia. La giovane, di soli 18 anni, ha vinto ben 40mila euro. Su di lei solo complimenti: "18 anni. Preparata su argomenti che alla sua età è lecito non conoscere. Ma che avete da criticare? Forse perché e fisicamente deliziosa e vi rode l'invidia?". Nulla da aggiungere: un applauso ad Anna e, soprattutto, a Giulia".