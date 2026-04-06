Belve, Amanda Lear sconvolge Francesca Fagnani: "Era impotente"

Tra i prossimi ospiti di Belve, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Francesca Fagnani c'è anche Amanda Lear. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, martedì 7 aprile, la cantante ha rivelato alcuni dettagli succulenti sulle sue storie d'amore passate. Tra queste anche quella con il celebre pittore spagnolo Salvador Dalì. "Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala… Avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: mio marito ha bisogno di te e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere". A quel punto la padrona di casa ha domandato alla sua ospite: "Possiamo parlare di un ménage à trois?”. “Ma non c’era sesso, Dalì era impotente - la sua replica -. Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva allora com’è andata?".

Su David Bowie, invece, Amanda Lear ha rivelato: "Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia… Faceva un po’ schifo. Un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie, e mi dice tu vai con mio marito, tranquilla, è ok. Non era gelosa - ha poi aggiunto -, erano una coppia aperta".