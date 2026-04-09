4 di Sera, Del Debbio ridicolizza la Ue: "Mando un inviato dal benzinaio"

Se nel mondo si tira un sospiro di sollievo per la tregua con l’Iran di due settimane annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Italia invece si continua a far polemica tra maggioranza e opposizione sulle strategie politiche da attuare in vista dell’aumento dei prezzi di petrolio, gas ed energia. Di questo si parla anche a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità, in onda tutti i giorni in prima serata su Rete 4.

Il padrone di casa, Paolo Del Debbio, s’infastidisce contro queste speculazioni economiche e contro l’immobilismo dell’Europa che, a suo dire, non lotta abbastanza per non farsi prendere in giro e sperperare denaro pubblico e, soprattutto, dei proprio cittadini: “Come l'aumento del petrolio e del gas non sono stati legati, almeno nella parte iniziale, a dati reali ma a speculazione - e questo è provato addirittura, provato da studi internazionali e mondiali - così la discesa del prezzo del gas e della benzina non saranno automatici, perché la speculazione continuerà anche per molto altro tempo”.

Rispetto al mese di febbraio 2026, i prezzi sono infatti impennati, basti pensare al +18,9% per l’aumento del gas e il +4,8% per quanto riguarda la benzina. E qui Del Debbio comincia ad alterarsi contro Bruxelles: "Io voglio vedere l'Europa cosa aspetta a intervenire, almeno sulle società con partecipazioni europee, per attivare una politica di lotta ai cartelli e di sanzioni contro coloro che speculano. È un lavoro che l’Europa può fare, se vuole, l'aiuto io con la mia trasmissione, invio gli inviati presso le pompe della benzina e poi li invio da quelli che comprano. Lo può fare qualsiasi quotidiano, lo può fare Sallusti, mi dà una mano anche Giulia Merlo del Domani, mi dà una mano qualche altro giornalista e lo facciamo, ma lo facciamo in una settimana, lo facciamo in quattro giorni, lo abbiamo già fatto!".