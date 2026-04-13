Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza con Nadia: "Che strazio"

Ieri, domenica 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Nunzio, viene dalla provincia dell'Aquila e nella vita è un agricoltore. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Nadia, viene dalla provincia di Bolzano, nella vita fa l'ostetrica e la consulente per l'allattamento. E ha deciso di partecipare al programma insieme a sua sorella. Lei si chiama Stefania, anche lei viene da Bolzano e nella vita è una dipendente del Ministero della Salute. Insieme hanno giocato col pacco numero 4.

Nel corso della puntata, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Qualcuno può dire alla concorrente di stare ferma: mi ha fatto venire il mal di mare", "Basta con questi eterni per decidere se accettare o no!! Date un minuto e basta. Questa vince comunque e ci pensa 5 minuti! Che strazio", "allora vogliamo concludere?... le pxxxe son piene e basta, basta, basta...", "se chiude gli occhi un'altra volta e fa la respirazione finto-karmica giuro che tifo che prenda 20k".