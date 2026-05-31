Senegalese incapretta e ammazza clochard in centro: orrore nella Genova di Silvia Salis

Ieri mattina una donna, intorno alle 10, assiste a una scena a dir poco macabra. Un uomo trascina un corpo incaprettato, con le mani e i piedi legati, nei pressi dei giardini di Villetta di Negro nelle adiacenze del museo Chiossone a Genova. Il cadavere è quello Pietro Alberto Paolo Signor 48enne che viveva nel capoluogo ligure, ma senza fissa dimora. Il clochard, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un coccio di bottiglia. Queste le indicazioni che emergono dagli inquirenti intervenuti sul posto dopo che una giovane ha contattato il 112 vedendo il presunto omicida trascinare il corpo esanime della vittima. I carabinieri sopraggiunti sul luogo del misfatto hanno fermato un 42enne senegalese, C.C., che viene considerato l’omicida. Dalle indiscrezioni, nonostante il massimo riserbo degli agenti, l’africano sembrerebbe avere precedenti penali.

Otto e mezzo, Alessandra Todde stronca Silvia Salis leader: "Cosa deve fare prima" Ospite nello studio di Otto e mezzo, talk di approfondimento di La7 in onda in prima serata dopo il tg di Mentana, la Pr...

Così nella Genova di Silvia Salis torna all’ordine del giorno la questione sicurezza. Il sindaco che piace alla gente che piace, in queste ore impegnata in un tour in Puglia tra Lecce e Bari - in Salento le hanno dedicato il Superbotto, che non è un petardo per Capodanno, ma una variante del dolce salentino il pasticciotto in salsa ligure - è intervenuta sulla questione. «In questi momenti il mio pensiero va alla vittima e il mio ringraziamento va alle forze dell’ordine che, grazie al loro immediato intervento, hanno individuato e fermato subito il presunto responsabile». Ha aggiunto che «la sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione».

Per solidarietà con la Flotilla i sindacati vogliono bloccare tutto Walter Montagnoli è il segretario nazionale della Confederazione unitaria di base (Cub). È lui che sui can...