Granarolo Faentino, "miss Addrizza" e lotta nel fango tra donne: rissa a sinistra per la sagra

Figuraccia della sinistra (e rissa tra progressisti) a Granarolo Faentino - in provincia di Ravenna - dove tra il 23 e il 26 luglio si è svolta la festa della Birra Nottambula. La manifestazione è stata duramente attaccata da otto associazioni locali - per lo più impegnate nel contrasto alla violenza di genere - che l'hanno definita "offensiva e problematica". Peccato che tra gli organizzatori ci fosse un consigliere del Pd. Al centro delle polemiche sono finite, nello specifico, due iniziative organizzate nel corso dell'evento: le lottatrici nel fango e il concorso di bellezza intitolato 'Miss Addrizza'.

"Non contestiamo un singolo gioco o una singola serata ma un immaginario complessivo", scrivono le associazioni. "Miss Addrizza, le lottatrici nel fango e la comunicazione della manifestazione rimandano allo stesso modello culturale: il corpo delle donne come oggetto di spettacolo e intrattenimento, costruito per lo sguardo maschile. Non è una sessualità libera e plurale, ma la riproposizione di stereotipi di genere e di un immaginario patriarcale che contribuisce alla cultura della violenza maschile".