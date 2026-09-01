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Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

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martedì 1 settembre 2026
Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

2' di lettura

"Noi andiamo avanti. Norme, uomini, mezzi, risorse. Fino in fondo. Ma così è davvero difficile. La mia totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia": Giorgia Meloni lo scrive in un post su Facebook commentando quanto successo a Torino, dove una ragazzina di 13 anni è stata violentata in un minimarket da un negoziante. Quest'ultimo, arrestato, è stato poi scarcerato dal gip perché sarebbe incensurato, perché "è parso collaborativo" dal momento che ha consegnato agli inquirenti le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza e perché, sempre da quanto affermato dal gip, avrebbe mostrato pentimento affermando di "essere dispiaciuto".

"Una ragazzina di 13 anni esce di casa per comprare la merenda ai fratelli. Entra in un minimarket. Ne esce distrutta - ricostruisce la premier nel post -. Un uomo viene arrestato con l’accusa di essere responsabile di quella violenza in poche ore. Il pubblico ministero chiede il carcere. Due notti. Poi fuori. La motivazione del giudice è: era incensurato, si è mostrato collaborativo, ha detto di essere dispiaciuto. Dispiaciuto".

Dunque, commenta: "Parliamo, giustamente, molto di sicurezza. Si chiede, giustamente, conto al Governo di quello che non va. Però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte, e sono più severe che mai. Le Forze dell’Ordine hanno fatto il loro dovere, in poche ore, benissimo. La Procura ha chiesto la misura più dura. Tutta la catena ha funzionato. E poi arriva un provvedimento che la spezza in quarantotto ore, e noi non possiamo fare niente, se non inviare gli ispettori del Ministero, che è quello che stiamo facendo. Chi lo spiega a quella famiglia? Chi lo spiega a quel quartiere, che stanotte sa che quell’uomo è di nuovo lì?". 

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