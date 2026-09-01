Sigfrido Ranucci, i bombaroli verso la richiesta di rito abbreviato: cosa cambia ora

Gli indagati in carcere per l'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avrebbero intenzione di chiedere il rito abbreviato quando l'inchiesta sarà chiusa e la Procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio. I legali dei diretti interessati lo avrebbero anticipato agli inquirenti a piazzale Clodio, dopo averlo comunicato ai cronisti fuori dal carcere di Rebibbia a seguito degli interrogatori resi la scorsa settimana. In caso di condanna, i presunti esecutori materiali dell'attentato rischiano una condanna tra gli 8 e i 10 anni.

La scelta dell'abbreviato permetterebbe di ridurre di un terzo la pena eventualmente irrogata. Intanto, le responsabilità emerse e le decisioni del tribunale del riesame prima e del giudice delle indagini preliminari poi, confermano allo stato il quadro accusatorio ipotizzato dai pubblici ministeri. Il gip ieri, nel respingere le istanze di concessione degli arresti domiciliari, ha scritto che non sono state offerte spiegazioni convincenti da Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello e ha sottolineato come le ricostruzioni offerte siano state ritenute "reticenti" nella ricostruzione completa dei fatti e "contraddette dalle risultanze delle intercettazioni".