Scuole ghetto, "il pericolo della fuga dei bianchi": Valditara zittisce la sinistra

La conoscenza dell'italiano sarà l'elemento centrale delle nuove norme sul tetto del 30% degli studenti stranieri a classe. "Stiamo lavorando agli ultimi dettagli ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica", spiega il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera annunciando la legge in materia che segue una circolare finora inapplicata.

"Non stiamo facendo annunci, ma costruendo un sistema concepito per funzionare - aggiunge il ministro -. I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano".