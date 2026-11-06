Garlasco, le parole del sessuologo sulle fantasie sessuali di Stasi e Sempio

Intervenuto nel programma Verità nascoste, in onda su Rete 4, il sessuologo Marco Rossi è stato chiamato a esprimersi sulle fantasie sessuali di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel suo intervento ha evidenziato una netta differenza tra i due: se le fantasie dell'ex fidanzato di Chiara Poggi sono state definite "assolutamente normali", il quadro relativo a Sempio, secondo l'esperto, sarebbe decisamente più complesso.

Rossi ha utilizzato la metafora del "giardino segreto", paragonando le fantasie sessuali a uno spazio intimo e personale. "Sono entrato in quel giardino segreto di Stasi e quello che ho visto erano dei fiori, delle piante assolutamente normali. Non c'erano piante carnivore, piante pericolose", ha dichiarato.