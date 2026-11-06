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Garlasco, le parole del sessuologo sulle fantasie sessuali di Stasi e Sempio

venerdì 6 novembre 2026
Garlasco, le parole del sessuologo sulle fantasie sessuali di Stasi e Sempio

2' di lettura

Intervenuto nel programma Verità nascoste, in onda su Rete 4, il sessuologo Marco Rossi è stato chiamato a esprimersi sulle fantasie sessuali di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel suo intervento ha evidenziato una netta differenza tra i due: se le fantasie dell'ex fidanzato di Chiara Poggi sono state definite "assolutamente normali", il quadro relativo a Sempio, secondo l'esperto, sarebbe decisamente più complesso.

Rossi ha utilizzato la metafora del "giardino segreto", paragonando le fantasie sessuali a uno spazio intimo e personale. "Sono entrato in quel giardino segreto di Stasi e quello che ho visto erano dei fiori, delle piante assolutamente normali. Non c'erano piante carnivore, piante pericolose", ha dichiarato.

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Diversa, invece, la valutazione su Sempio. Il sessuologo ha richiamato non soltanto gli argomenti affrontati durante la trasmissione, ma anche il complesso delle attività attribuitegli, tra cui i circa 3.300 messaggi pubblicati su un forum, le ricerche effettuate al computer e i filmati. Rossi ha inoltre menzionato alcune ricerche relative a episodi reali di violenza sessuale, sostenendo che, in questo caso, si passerebbe dal terreno delle fantasie a quello della ricerca di contenuti legati alla violenza reale. "Quel giardino segreto invece è pieno di rovi, è pieno di piante che definirei carnivore, dove le vittime sono poi le donne", ha concluso.

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