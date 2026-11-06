Garlasco, le parole del sessuologo sulle fantasie sessuali di Stasi e Sempio

Intervenuto nel programma Verità nascoste, in onda su Rete 4, il sessuologo Marco Rossi è stato chiamato a esprimersi sulle fantasie sessuali di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel suo intervento ha evidenziato una netta differenza tra i due: se le fantasie dell'ex fidanzato di Chiara Poggi sono state definite "assolutamente normali", il quadro relativo a Sempio, secondo l'esperto, sarebbe decisamente più complesso.
Rossi ha utilizzato la metafora del "giardino segreto", paragonando le fantasie sessuali a uno spazio intimo e personale. "Sono entrato in quel giardino segreto di Stasi e quello che ho visto erano dei fiori, delle piante assolutamente normali. Non c'erano piante carnivore, piante pericolose", ha dichiarato.
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Diversa, invece, la valutazione su Sempio. Il sessuologo ha richiamato non soltanto gli argomenti affrontati durante la trasmissione, ma anche il complesso delle attività attribuitegli, tra cui i circa 3.300 messaggi pubblicati su un forum, le ricerche effettuate al computer e i filmati. Rossi ha inoltre menzionato alcune ricerche relative a episodi reali di violenza sessuale, sostenendo che, in questo caso, si passerebbe dal terreno delle fantasie a quello della ricerca di contenuti legati alla violenza reale. "Quel giardino segreto invece è pieno di rovi, è pieno di piante che definirei carnivore, dove le vittime sono poi le donne", ha concluso.
Caso Garlasco, le parole del sessuologo Marco Rossi: “Le fantasie sessuali sono un po’ come un nostro giardino segreto: in quello di Stasi ho visto fiori e piante assolutamente normali, in quello di Sempio, invece, rovi e piante carnivore”. #VeritàNascoste https://t.co/mMeNXt7XBr— Verità Nascoste (@Veritanascoste4) November 6, 2026