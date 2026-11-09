Report, il dopo-Ranucci parte con un disastro negli ascolti: chi li ha battuti

Clamoroso flop di Report. Vince la sfida degli ascolti di prima serata Libera - Il Caso Elena Palma che su Rai1 è stato visto da 2 milioni 662mila spettatori pari al 17.1% di share. Per i programmi di inchiesta e informazione sul ve, dopo Che Tempo Che Farà a 627mila e il 3.4% e la presentazione a 1 milione 289mila e il 6.6%), Che Tempo Che Fa ha realizzato 1 milione 849mila spettatori con il 10.6% e 1 milione 165mila con l'8.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Su Rai3, dopo Report Play a 970mila e il 5.1% e la presentazione a 1 milione 272mila e il 6.5%, il nuovo Report guidato da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi ha debuttato a 1 milione 182mila spettatori pari al 6.6% (Report Plus a 833mila e il 5.7%). Un disastro, se si pensa che in un solo anno - rispetto al debutto nel 2025 - il programma ha perso mezzo milione di telespettatori.

Su Rete4, dopo la presentazione a 361mila e l'1.9%, Fuori dal Coro ha ottenuto 822mila spettatori (6.8%). Tornando agli altri programmi di prima serata su Canale5 Racconto di una Notte ha raccolto 1 milione 706mila spettatori con uno share dell'11.4%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 è stato visto da 1 milione 146mila spettatori con il 6.6%. Su Italia1 la partita de LaLiga Atletico Madrid-Barcellona ha conquistato 1 milione 2mila spettatori con il 5.5%. Su Rai2 The Rookie ha totalizzato 525mila spettatori (2.8%). Su La7 The Gift è ha avuto una media di 319mila spettatori e il 2.1%.