Al Milan ricomincia la giostra societaria. Dopo tre anni di turbolenze tra trattative infinite, pretendenti, closing e passaggi, gira una nuova voce rilanciata da Repubblica: "il fondo Elliott è in cerca di un socio con cui condividere l'investimento". Il fondo della famiglia Singer vorrebbe un partner di minoranza e avrebbe dato mandato a Unicredit. Tra i tifosi il tam tam è già all'insegna della paura e del panico, ma la realtà, spiega il quotidiano, sarebbe opposta: Elliott non vuole scaricare il Milan, ma cerca un partner che sia "già inserito nel mondo dello sport e dell'intrattenimento, uno che aiuti con sponsor, diritti tv internazionali e marketing". Il pacchetto in vendita sarebbe il 25%, al prezzo di 150 milioni. Un valore complessivo (600 milioni) è destinato a salire in caso di qualificazione in Champions League.