Vikash Dhorasoo, l'ex Milan candidato con l'estrema sinistra francese: se Berlusconi lo avesse saputo...

I tifosi milanisti preferiscono dimenticarlo. Perché con la maglia rossonera, Vikash Dhorasoo, centrocampista francese nato da genitori mauriziani, e con bisnonni originari dell' India, è stato un flop clamoroso, e si faceva notare soltanto perché leggeva Libération, il giornale della sinistra radicale, poco gradito, naturalmente, nella Milanello dell' èra Berlusconi. Ma da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, il 46enne Dhorasoo, che gli amici chiamano semplicemente "Vic", si è fatto una nuova vita da portabandiera delle minoranze, dei francesi figli dell' immigrazione, dei musulmani e della comunità Lgbt, insomma di tutti coloro che considera «discriminati» dalla Francia.

Fino a qualche giorno fa, faceva soltanto l' intellettuale di riferimento sui palcoscenici tv, ora, però, ha deciso di lanciarsi in politica per portare avanti le sue battaglie, e non in una piazza qualunque, bensì a Parigi, di cui punta a essere il prossimo sindaco. «Vikash Dhorasoo candidato al comune di Parigi con i colori della France Insoumise», ha annunciato L' Équipe, specificando che l' ex giocatore del Milan si presenterà assieme a Danielle Simonnet per provare a portare il partito della sinistra radicale al vertice. I sondaggi, in realtà, danno il ticket Dhorasoo-Simonnet a poco più del 5%, anche se i sostenitori dell' ex calciatore sostengono che la percentuale salirà progressivamente, perché "Vic" «incarna i quartieri popolari».

In questi ultimi tempi, si è fatto notare anche per questa frase: «Notre-Dame o l' Arco di Trionfo non mi dicono nulla, non è la mia storia». Una frase pronunciata nel corso di un podcast registrato con Rokhaya Diallo, controversa egeria della sinistra terzomondista, nota per aver promosso riunioni e campi estivi «vietati ai bianchi».

di Mauro Zanon