Coronavirus, "la madre molto grave" e Higuain vola in Argentina: l'ok della Juventus

«La madre di Gonzalo Higuain è molto grave». »Lo riporta Hernan Castillo, di Cnn Radio Argentina, spiegando così il motivo della "fuga" da Torino dell' attaccante. Higuain aveva avuto il benestare della Juventus dopo che i due tamponi per il Coronovirus a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo. Obbligatoria la quarantena al suo ritorno dall'Argentina. L'attaccante della Juve infatti non poteva restare oltre in Italia e, tramite il club bianconero che gli ha autorizzato ed organizzato un volo privato, è partito. Higuain è però in buona compagnia. Oltre a Cristiano Ronaldo, da tempo in Portogallo, anche Khedira e Pjanic hanno lasciato Torino per tornare dalle proprie famiglie.