Milan, le critiche di Suso: "Ogni anno cambiava tutto, mi auguro di rimanere a Siviglia"

23 marzo 2020 a

a

a

Il calcio è fermo da quando il coronavirus è diventato una pandemia globale, e allora Suso ha tempo per formulare delle riflessioni critiche nei confronti del Milan. A gennaio si è consumato l’addio dopo mesi difficili, quasi di mal sopportazione reciproca. Lo spagnolo si è trasferito al Siviglia e ora commenta il suo periodo in rossonero: “Ci sono stati tre presidenti, diversi allenatori e decine di giocatori. In queste condizioni è complicato costruire qualcosa di solido. Ogni anno, quando si comincia, è sempre tutto diverso”. Suso è in prestito con diritto di riscatto e vuole convincere il Siviglia a confermarlo: “Spero di giocare la Champions e di vincere qualcosa con questa maglia. Mi auguro di rimanere, con lavoro, passione e intensità possiamo colmare il gap dalle big”. Parole di chi sembra rinfrancato dalla nuova sfida, dopo essersi spento nel Milan.