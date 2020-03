Red Bull, Helmut Marko: "Coronavirus, infettiamo tutti i nostri piloti per renderli immuni"

31 marzo 2020 a

Altra follia firmata Helmut Marko, il boss della Red Bull, il quale propone di esporre volontariamente i piloti e l'intero team al coronvirus per renderli immuni in vista dell'avvio ella stagione di Formula 1. Una mattata clamorosa, quella del vulcanico patron del team: "La mia idea era di organizzare un campo dove riempire in qualche modo questo periodo morto, dal punto di vista sia fisico sia mentale - ha sottolineato il consulente della scuderia alla TV austriaca ORF -. Sarebbe stata l'occasione ideale per i piloti per contrarre l'infezione (da Covid-19, ndr). In questo modo sarebbero poi stati pronti per quando comincerà l'azione". Dunque Marko ha anche aggiunto, e ci mancherebbe altro, che la sua idea non è stata però presa in considerazione: "Mettiamola così, diciamo che non è stata ben accolta". Ma dai? Ma tant'è, secondo lui infettando i piloti questi non avrebbero poi più problemi, anche se l'immunità non è ancora stata dimostrata a livello scientifico: "Abbiamo quattro piloti in Formula 1 (2 in Red Bull e 2 in Toro Rosso, ndr) e 8-10 nel programma junior. Sono tutti ragazzi forti e in piena salute e dopodiché sarebbero pronti per una stagione dura". Come no...

